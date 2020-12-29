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29 декабря 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Официальный ответ Национального исследовательского университета «МЭИ» на публикацию издания «Аргументы недели» 29.12.2020 г.

НИУ «МЭИ» благодарен «Аргументам недели» за возможность ответить на публикацию от 28.12.2020, «Ректорское счастье или послесловие к Дню энергетика». Еще больше мы были бы признательны, если бы издание хотя бы попыталось уточнить в НИУ «МЭИ» достоверность и непротиворечивость изложенных фактов. К сожалению, НИУ «МЭИ» был лишен возможности ознакомиться с позицией редакции до выхода публикации. Полагаем, что издание разместит ответ Университета без купюр и в полном объеме либо, учтя изложенные факты, вовсе откажется от дальнейшего распространения упомянутой публикации.

Внимательно изучив статью, мы с удивлением вынуждены констатировать, что практически вся изложенная информация не соответствует действительности. Придуманы обстоятельства, события, суммы, ситуации. Придуманы причины и следствия. Также есть некорректно указанные фамилии и даты, например, некоторые события происходят в будущем 2021 году.

Правде соответствует только название нашего Университета и то обстоятельство, что часть указанных сотрудников Университета действительно покинула его ряды.

По утверждению «Аргументов недели», управление НИУ «МЭИ» является для ректора университета, профессора, д.т.н. Николая Рогалева некой «синекурой». Автору публикации, вне сомнения, виднее, однако результаты этой деятельности вполне измеримы. С начала работы Н.Д. Рогалева ректором индекс цитируемости научных публикаций НИУ «МЭИ» вырос более чем в 10 раз по международным рейтинговым оценкам (Scopus и WOS), в шесть раз - по Индексу российского цитирования. Доходы НИУ «МЭИ» от научной деятельности выросли с 900 млн до 1,6 млрд руб. Партнерами НИУ «МЭИ» стали крупнейшие отраслевые и промышленные российские компании - «Россетти», «Русгидро», «Газпромэнергохолдинг», «Росэнергоатом», «Силовые машины», предприятия концернов Росатом, Минпромторга и другие компании.

Сегодня, благодаря реализованной программе развития НИУ «МЭИ», средняя зарплата преподавателей университета превышает 200 процентов среднемесячной зарплаты по г. Москве и составляет более 140 тыс. руб., средний заработок заведующего кафедрой – более 150 тыс. руб., профессора – более 150 тыс. руб. Молодые ученые - впервые в новейшее время, - получили возможность не бегать в поисках подработок, а непосредственно зарабатывать своей прямой научной и педагогической деятельностью в Университете. А зарплата ректора НИУ «МЭИ», вопреки утверждениям источника информации, не попадает ни в топ-10, ни даже в топ-20 или топ-30 ректоров России и регулируется Минобрнауки России по результатам выполнения показателей эффективности Университета. Все установленные Минобрнауки России показатели эффективности Университетом выполняются с опережением и заделом для участия в программах по повышению конкурентоспособности.

Именно за период работы ректора Рогалева и его команды была проведена масштабная реконструкция учебно-лабораторных корпусов НИУ «МЭИ», общежитий, налажена работа новых лабораторий, кафедр, проводится реконструкция единственной в мире учебной ТЭЦ МЭИ с созданием на ее базе не имеющего в мире аналогов научно-образовательного энергетического кластера, запущены новые учебно-экспериментальные объекты - солнечная и ветровая электростанция, запущен центр инновационного развития, студенческие конструкторские бюро, начали работать - единственные в России, - институты возобновляемой энергии и водородной энергетики.

Впервые с советского периода НИУ «МЭИ» получил международное признание: университет награжден государственными наградами нескольких стран, партнерами НИУ «МЭИ» стали университеты Германии, Франции, Финляндии, Польши, Китая, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Монголии, Филиппин и других стран. НИУ «МЭИ» оказался в числе немногих вузов, запустивших свои зарубежные филиалы по поручению Президента Российской Федерации. Такая выходит «синекура».

У ректора действительно есть сын, и он действительно доктор наук. Защита его докторской диссертации прошла в 2018 году. Однако основное место работы Андрея Рогалева - компания «Силовые машины», в которой он отвечает за стратегию развития и инновационные проекты. Заявления о возможности передачи университета «по наследству» - странная и нелепая фантазия автора публикации.

Что касается информации о якобы имевших место многочисленных «конфликтах» и «увольнениях» в НИУ «МЭИ», вынуждены дать разъяснения практически по каждому случаю.

Так, заведующий кафедрой ТОЭ, д.т.н., профессор Бутырин П.А. после окончания срока избрания на должность заведующего кафедрой в 2020 году продолжил работать на кафедре ТОЭ в должности профессора. Никакого конфликта по случаю его перевода с должности заведующего кафедрой на должность профессора не было. На должность заведующего кафедрой был рекомендован не менее известный представитель коллектива - директор Института электроэнергетики, к.т.н., доцент Тульский В.Н. Аналогичная ситуация была и с заведующим кафедры низких температур проф. Дмитриевым, который уволился с кафедры, рекомендовав на своё место одного из ведущих сотрудников кафедры.

Работа в Университете Аметистова Е.В. и Клименко А.В. не была связана с выполнением государственного задания по подготовке выпускников для отрасли, они работали в Университете в подразделениях, содержание которых осуществлялось за счет выполнения конкретных научных работ. Как только работы были завершены, данные сотрудники были уволены, опять же без каких-либо конфликтных ситуаций. При этом Аметистов Е.В. и Клименко А.В. продолжают сотрудничать с Университетом в совместных проектах по подготовке и публикации научных статей и учебников в печатных изданиях Университета.

Упомянутый в публикации профессор Росляков являлся первым проектором по учебной работе до назначения Рогалева ректором. После назначения нового ректора в 2013 году срочный трудовой договор с Росляковым как проектором был прекращен в связи с достижением им предельного возраста. Он продолжил работу в МЭИ в должности профессора одной из кафедр университета, являясь руководителем научной группы и активно участвуя во всех проектах университета.

Аналогичная ситуация была с бывшим проректором по общим вопросам Самсоновым, с которым был расторгнут договор в 2013 году в связи с завершением срочного договора.

Профессор Дедов продолжает работать в МЭИ, возглавляет Институт тепловой и атомной энергетики.

Упомянутые в публикации начальник отдела кадров Баранова и помощник ректора Никитин в 2016 году в связи с реорганизацией своих подразделений изъявили желание о переводе на другие должности, оставшись тогда работать в МЭИ. Сейчас Баранова работает в другой организации.

После увольнения со своего основного места работы - директора Энергетического института им. Кржижановского (не входит в структуру НИУ «МЭИ»), член РАН Волков Э.П. не был принят на работу в НИУ «МЭИ» и не был включен в ряд проектов Университета. Результатом стало неприязненное отношение к ректору НИУ «МЭИ», со всеми вытекающими речами в РАН в период избрания Рогалева Н.Д.

Приведенные примеры по смене на более лояльных руководителей являются надуманными, так как, во-первых, во всех приведенных примерах новые заведующие кафедрами избираются на Ученом совете НИУ «МЭИ» на основе рекомендаций прежнего заведующего кафедры (как правило это ученики заведующих кафедрами), все заведующие продолжают плодотворно трудиться на кафедре, и, во-вторых, кафедры являются неотъемлемой частью Университета, коллектив кафедры - члены команды, которая плодотворно трудится во благо всего Университета. Подобного рада ссылки на отдельных представителей кафедр преследуют цель внести раскол в коллектив и дестабилизировать обстановку в Университете.

На одном факте хотелось бы остановиться отдельно. Автор публикации дошел до обвинений ректора НИУ «МЭИ» в доведении до смерти (!) двух сотрудников университета - В.А. Гречихина и В.А. Рагуткина. При этом, видимо, совершенно не будучи в курсе, что оба наших коллеги были членами команды Рогалева, причем Гречихин занимал должность проректора по учебной работе НИУ «МЭИ», до последних дней работал заведующим кафедры основ радиотехники МЭИ. В.А. Рагуткин до 2014 года был проректором МЭИ, в 2014 покинул университет и до самой своей кончины в середине 2018 года работал в другом вузе. На свои должности в МЭИ оба они были назначены непосредственно Н.Д. Рогалевым. Сложно понять, зачем, ради каких циничных целей понадобилось автору и его источникам посмертно вываливать в грязи репутацию наших коллег и марать их память подобными измышлениями. По большому счету, если все остальные выдуманные факты можно было бы просто игнорировать, то в данном случае позиция университета однозначна - НИУ «МЭИ» будет защищать память и репутацию наших товарищей, пресекать распространение заведомо ложных сведений, и будет готов подать в суд за клевету, диффамацию, нанесение репутационного ущерба и распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство НИУ «МЭИ» и его руководителя.