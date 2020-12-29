Сотрудники ГИБДД Краснодара проводят акцию

Аргументы Недели → Общество 13+

29 декабря 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В целях профилактики и предупреждения аварийности по вине нетрезвых водителей краснодарское ОГИБДД с 25 декабря по 10 января проведёт оперативно-профилактическое мероприятие "Дионис".



В ведомстве привели такую статистику: только за одиннадцать месяцев в кубанской столице произошло 73 аварии по вине водителей, у которых были выявлены признаки алкогольного опьянения. В результате этих ДТП погибло 13 человек, более сотни получили травмы. Эти показатели на десять процентов ниже, чем в прошлом году.



В краснодарском ОГИБДД напомнили, что управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, либо отказ от медосвидетельствования влекут административную ответственность в виде лишения прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере тридцати тысяч рублей. За повторное нарушение злоумышленникам будет грозить уже уголовная ответственность.