В Москве и Петербурге на секретных новогодних вечеринках собираются сотни людей

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29 декабря 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: meduza.io

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В большинстве крупных городов России из-за коронавирусных ограничений в новогоднюю ночь бары и рестораны окажутся закрытыми. Но, несмотря на вводимые властями запреты, во многих заведениях продолжают устраивать секретные ночные вечеринки.

Самые жесткие меры введены в Санкт-Петербурге. Еще в начале декабря губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому с 30 декабря по 3 января в городе полностью закроют бары, рестораны и другие заведения. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января они могут работать только с 6 до 19 часов.

Часть заведений продолжает работу тайно по ночам. Это выясняется в ходе рейдов, которые проводит Роспотребнадзор совместно с силовиками. Заведения опечатывают, рестораторов и посетителей штрафуют.

Девятого декабря в Петербурге силовики ворвались в бар Commode на улице Рубинштейна. Несколько человек побили ногами и дубинками, четверых задержали. Вице-губернатор Евгений Елин сообщил, что силовикам пришлось пойти на такие меры из-за того, что их не выпускали из бара, добавив, что «со стороны полиции насилие - это обязанность».

«В силу законодательства они являются органами насилия. Насилие возможно только со стороны органов правопорядка», - заявил Елин.

Несмотря на введенные ограничения, заболеваемость в городе пока не снижается. Так, согласно официальной статистике, в Петербурге 2 декабря было зафиксировано 3684 новых случая, а 28 декабря – 3748.

Седьмого декабря около 200 заведений Петербурга заявили, что не собираются соблюдать новогодние ограничения, и выпустили «Карту сопротивления». Организатор акции – известный бизнесмен Александр Коновалов объяснил свое решение следующим образом:

«Любые санкции со стороны властей меньше стоимости бизнеса. Выбор между тем, чтобы платить штрафы или повесить замок, очевиден. Во время рейдов сотрудники спецслужб успевают проверить три, четыре, пять заведений, рекорд был девять, но тогда они задействовали чуть ли не всю полицию города, а работает у нас более двухсот. С точки зрения закона вся отрасль ночных заведений должна сократиться на 100%. То, что сейчас происходит, — это агония».

Девятого декабря в Петербурге завели несколько уголовных дел по 238-й статье УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На следующий день прокурор Петербурга Сергей Литвиненко и вице-губернатор Евгений Елин встретились с рестораторами, и «Карта сопротивления» была закрыта. Бизнесмены сказали чиновникам, что готовы полностью закрыться 31 декабря и 1 января, но в остальные дни хотят работать до 23:00. Те, в свою очередь, посоветовали «проявить терпение». Позже власти разрешили барам и ресторанам с 25 декабря по 10 января выставлять на улицы веранды. Какой-либо иной поддержки они обещать не стали.

Коновалов отметил, что работа заведений в праздники - не более чем «попытка выжить» без поддержки государства.

«В рейдах участвуют представители Роспотребнадзора, Смольного и Росгвардии. Эти люди за всю жизнь не заработали и рубля. Как в басне Крылова «Свинья под дубом», они думают, что желуди с неба падают, а налоги потом из ниоткуда появятся», - добавил предприниматель.

Известно, что петербургские рестораторы написали открытое письмо президенту Путину.

В Москве новые коронавирусные ограничения были введены 10 ноября, и они не такие жесткие, как в Питере. Ресторанам и кафе запретили принимать людей с 23 часов до 6 утра: такие меры ввели сразу на два месяца - до 15 января 2021 года.

В столице тоже можно найти заведения, которые продолжают работать по ночам и будут работать в новогоднюю ночь. Для проведения таких вечеринок организаторы арендуют отдельные лофты, поскольку это помогает защититься от полиции и Роспотребнадзора, которые чаще всего проверяют только крупные клубы.

Издание «Медуза» сообщает, что сейчас на ночные вечеринки в Москве в среднем собирается по 200–300 человек. Билеты стоят по 500–1500 рублей. Желающие попасть на нелегальную вечеринку должны заранее связаться с ее организаторами, список можно найти в специальных инстаграм-аккаунтах и телеграм-каналах.

Основатель серии поп-вечеринок BUHAI&TANCUI Стелла Гурцкая отметила, что в настоящее время организаторы массовых мероприятий решают внутри себя серьезный морально-этический вопрос.

Организатор вечеринок «Дикое диско» Юлия Солнечная утверждает, что даже небольшие вечеринки сейчас помогают держаться на плаву:



«С точки зрения человека, я понимаю, что это трудное заболевание и переносится оно непросто. Но, к сожалению, мы не можем себе позволить локдаун как в Европе. Мы стараемся соблюдать меры безопасности, но полностью заморозить наши проекты невозможно. Главная задача — не дать им умереть».

Эксперты сообщают, что риск попадания инфицированного человека на массовое мероприятие зависит от общего уровня инфекции в стране, но еще сильнее - от числа участников мероприятия. При желании этот риск можно оценить численно (но очень приблизительно). Например, вероятность попадания хотя бы одного инфицированного человека на вечеринку на 100 человек в Москве - не менее 23%.