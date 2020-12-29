Хабаровский ОНФ поздравил воспитанников Дома ребенка при колонии

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29 декабря 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В преддверии новогодних праздников активисты Общероссийского народного фронта в Хабаровском крае, партнеры и сотрудники УФСИН организовали поздравление для воспитанников Дома ребенка при ФКУ исправительной колонии № 12. Праздничное мероприятие прошло в рамках традиционной акции ОНФ «Новогоднее чудо».





Ежегодно у хабаровских активистов стало хорошей традицией дарить в канун Нового года подарки, проводить концерты и сказочные представления для детей, находящимся в лечебных, социальных и других учреждениях, семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И в этом году общественники не оставили без внимания малышей, проживающих в Доме ребенка при ФКУ исправительной колонии № 12 УФСИН России по Хабаровскому краю, и поздравили маленьких воспитанников. Дети поступают сюда из разных уголков Дальнего Востока со своими осужденными мамами. Такое детское учреждение – единственное на весь Дальний Восток.



Общественники и партнеры торгового дома «100 чудес» вручили каждому ребенку подарки, что приятно тронуло сердца их мам. Активистам ОНФ удалось поднять настроение и порадовать малышей сюрпризами.



- Акция ОНФ «Новогоднее чудо» превращается в добрую традицию, наполняя сердца и детей, и взрослых радостью. Сегодня мы вручили подарки маленьким воспитанникам – это дети до трех лет, которые не только прибывают сюда со всего Дальнего Востока, но и рождаются здесь. Очень важно и значимо подарить хорошие эмоции и новогоднее настроение каждому ребенку, – сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Хабаровском крае Юрий Рошка.



В рамках акции «Новогоднее чудо» в преддверии зимних праздников активисты Народного фронта также поздравят детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, адресно.