Миллиардер Игорь Рыбаков считает ипотеку современным рабством

Аргументы Недели → Общество 13+

29 декабря 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Ипотека — это вид современного рабовладения. Так оценил приобретение недвижимости в кредит российский миллиардер Игорь Рыбаков. Бизнесмен считает, что квартира - это шкаф для спанья. Он раскритиковал россиян, у которых принято иметь свое жилье. По оценке Рыбакова, «по воспитанию, по ментальным консервам, которые есть в башке у людей», иметь свою квартиру — это некая «сакральная» обязанность.

Предприниматель убежден, что арендовать жилье выгоднее, чем покупать по ипотеке. Рыбаков рассказал, что жилищные кредиты только кажутся безобидными. «Ипотечные кредиты стали современной формой рабства, они выглядят как безобидная штука — типа надолго взял и потихонечку платишь», — заявил бизнесмен. По его словам, люди «не только сами становятся рабами этой банковской системы, но ещё и детей своих приучают к тому, что рабом быть».

Миллиардер отметил, что ипотечники впадают в сильную зависимость от «плантации» (ипотека), испытывая постоянный страх потери работы и репутации. «Ты в принципе начинаешь так зависеть от этой плантации, от этих выплат, что ты перестаешь думать рационально, так, как тебе выгодно. Ты становишься зависимым», — заключил в своем YouTube-канале миллиардер Игорь Рыбаков, который входит в ТОП-100 Forbes.