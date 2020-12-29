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Карину Цуркан, обвиненную в шпионаже, приговорили к 15 годам лишения свободы

, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости, Лента.ру

Карину Цуркан, обвиненную в шпионаже, приговорили к 15 годам лишения свободы
Карина Цуркан, фото: interrao. ru, globallookpress.com

Мосгорсуд признал Карину Цуркан, экс-члена правления энергетической компании «Интер РАО», виновной в шпионаже против России.  Цуркан - бывший топ-менеджер российской компании - уроженка Молдавии.

Суд признал Цуркан виновной по статье 276 УК РФ («Шпионаж») и вынес приговор - 15 лет лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима. Изъятые 656 миллионов рублей обратили в доход государства.

Коллегия из трех судей рассматривала дело в закрытом режиме, так как материалы маркированы грифом «секретно». Прокурор просил приговорить подсудимую к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Цуркан отрицает свою вину, заявляя, что никогда не была знакома с представителями иностранных спецслужб. Она связывает дело о шпионаже с попыткой сместить ее с должности.

Цуркан окончила Международный независимый университет Молдавии и Испанский консорциум университетов IUP (МВА). Является гражданкой России. В 2012 году она вошла в правление «Интер РАО». До этого руководила географическим дивизионом «Молдова, Украина, Румыния» энергетической компании.

По версии следствия, в 2004 году Служба информации и безопасности Молдавии привлекла Цуркан к сотрудничеству. Весной 2015 года в Москве она получила проект документа Минэнерго о деятельности российских энергетических компаний в сфере международного сотрудничества, который содержал сведения о поставках электроэнергии из России на Украину. Их Цуркан передала молдавской спецслужбе. За это она получила крупную сумму денег.

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