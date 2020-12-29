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Уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков рассказал о детях в монастыре, где задержали опального священника Сергия

, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

Уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков рассказал о детях в монастыре, где задержали опального священника Сергия
фото из соцсети

Дети, которые живут в Среднеуральском монастыре, где в ночь на вторник, 29 декабря, задержали бывшего схиигумена, опального священника Сергия (Николая Романова), в порядке.

В Среднеуральском монастыре с целью установить, все ли в порядке с детьми, побывал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

По словам омбудсмена, с детьми все в порядке, дети живут с родителями, они и будут определять их дальнейшую судьбу, - передает РИА Новости.

Автобусы с силовиками прибыли в обитель после полуночи. Территория монастыря была взята под контроль. Сергий задержан для дачи показаний. Вместе с ним были задержаны и его пресс-секретарь Всеволод Могучев и соратник Герман (Лазарев).
Опального экс-священника под конвоем доставили в аэропорт Кольцово для вылета в Москву. По данным агентства, его будут судить в Басманном суде. Николая Романова подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства в отношении несовершеннолетнего лица»). Видео силовиков просил проверить свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков, - передает URA.RU.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что коронавирусная инфекция COVID-19 - это "псевдопандемия". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, но в сентябре был отлучен от церкви.

ИЧ

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