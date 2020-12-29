За последние сутки в России выявлены 27 002 новых случая коронавируса COVID-19 в 85 регионах

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29 декабря 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

За последние сутки в России выявлены 27 002 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Суточный прирост новых заболевших зафиксирован в 85 регионах. По данным оперативного штаба, в Москве коронавирус COVID-19 диагностирован у 5 641 человека.

В Санкт-Петербурге - 3 757 новых заболевших, в Московской области заболели еще 1 547 человек. 497 новых случаев заболевания зафиксировано в Нижегородской области, 401 - в Свердловской области, 394 - в Псковской, 389 - в Ростовской, 385 - в Воронежской, 372 - в Архангельской, 367 - в Карелии, 351 - в Вологодской области, 332 в Крыму, 337 - в Хабаровском крае, 332 - в Пермском, 325 - в Красноярском, 310 - в Челябинской области, 307 - в Самарской.

За весь период пандемии в стране зарегистрировано 3 105 037 случаев заболевания коронавирусом, скончались

55 827 человек. Два миллиона 496 тысяч 183 пациентов выздоровели и выписаны.

Наибольшее число летальных случаев за сутки в Санкт-Петербурге, умерли 79 человек. В Москве скончались 75 человек с ковидом.