ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

За последние сутки в России выявлены 27 002 новых случая коронавируса COVID-19 в 85 регионах

, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

За последние сутки в России выявлены 27 002 новых случая коронавируса COVID-19 в 85 регионах
фото: pixabay.com

За последние сутки в России выявлены 27 002 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Суточный прирост новых заболевших зафиксирован в 85 регионах. По данным оперативного штаба, в Москве коронавирус COVID-19 диагностирован у 5 641 человека.

В Санкт-Петербурге - 3 757 новых заболевших, в Московской области заболели еще 1 547 человек. 497 новых случаев заболевания зафиксировано в Нижегородской области, 401 - в Свердловской области, 394 - в Псковской, 389 - в Ростовской, 385 - в Воронежской, 372 - в Архангельской, 367 - в Карелии, 351 - в Вологодской области, 332 в Крыму, 337 - в Хабаровском крае, 332 - в Пермском, 325 - в Красноярском, 310 - в Челябинской области, 307 - в Самарской.

За весь период пандемии в стране зарегистрировано 3 105 037 случаев заболевания коронавирусом, скончались
55 827 человек. Два миллиона 496 тысяч 183 пациентов выздоровели и выписаны.
Наибольшее число летальных случаев за сутки в Санкт-Петербурге, умерли 79 человек. В Москве скончались 75 человек с ковидом.

ИЧ

В мире

Ресурс Avia.pro: ВКС России снова разбомбили восстановленный лагерь протурецких джихадистов на западе Сирии

ВКС России снова разбомбили восстановленный лагерь протурецких джихадистов на западе Сирии

Российские ВКС вновь разбомбили восстановленный лагерь протурецких боевиков на западе Сирии. Соответствующая информация появилась некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью