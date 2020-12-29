В Москве создадут научно-технологическую долину

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29 декабря 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Научно-технологическая долина МГУ будет создана на месте свалки строительного мусора. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

«Приступили к расчистке самой большой свалки строительного мусора на месте будущей научно-технологической долины МГУ», - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что предстоит много работы. «Работы, мягко говоря, немало», - написал он.

Как ранее сообщали СМИ, в столичном районе Раменки была организована несанкционированная свалка бытовых отходов.