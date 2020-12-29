Скоростной электропоезд «Ласточка» начал курсировать между Петербургом и Тихвином
29 декабря 2020, 10:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Первый рейс от Ладожского вокзала в Петербурге до города Тихвин в Ленинградской области совершен 28 декабря. Маршрут Санкт-Петербург - Тихвин стал тринадцатым по счету, где эксплуатируются скоростные электропоезда «Ласточка».
По маршруту следования поезд будет делать остановки на станциях Мга, Волховстро-1, Куколь, Сорокино, Мыслино, Валя, Цвылево, Костринский. Время в пути от Петербурга до Тихвина составляет 3 часа 15 минут, обратно - 3 часа 23 минуты.
Тихвин расположен на юго-востоке Ленинградской области, на обоих берегах реки Тихвинка (бассейн Ладожского озера) в 215 км от Петербурга.
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