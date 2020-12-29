5 классных идей, как развлечь семью в новогоднюю ночь

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29 декабря 2020, 10:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabey

Встретить Новый год дома, пожалуй, самое разумное решение в условиях пандемии. Однако семейный праздник не должен превратиться в скучное майонезное застолье в ожидании обращения президента. Есть масса развлечений, и мы обращаем на них ваше внимание!

1.Тихие игры

Уходящий год принес нам больше негативных эмоций, чем позитивных, поэтому в выходные хочется выдохнуть и не устраивать больших и шумных торжеств. В целом можно отойти от триады «ёлка — "Ирония судьбы" — оливье» и предложить семье провести новогоднюю ночь как-то особенно, с пользой для души и ума. Например, отмененные из-за пандемии совместные поездки помогут компенсировать настольные игры о путешествиях.

2. Презентация с фантазией

Проявите творческий подход к семейному торжеству – пусть каждый член семьи приготовит небольшую презентацию, например, о том, кем он видит себя через 5 лет, или же расскажет, как он видит путешествие своей мечты.

3. Психологические техники

Также для семейного праздника отлично подходят такие психологические техники, как карта желаний. Например, каждый член семьи выбирают в Интернете красивые картинки, которые олицетворяют мечты. Потом их печатают на принтере, а потом собирают коллаж на пробковой доске.

4. Печенья с предсказаниями

Во многих странах принято печь на Новый год печенья с предсказаниями. Попросите всех членов семьи написать небольшие приятные пожелания близким, в стихах или прозе, абстрактные о счастье или конкретные о машине любимой модели.

5. Блюда стран мира

Не бойтесь быть смелыми и оригинальными — украсьте новогодний стол блюдами разных стран мира. Пусть папа отвечает за американскую классику — ребрышки и картошку фри, бабушке поручите французскую выпечку, сами накрутите роллы и суши по лучшим японским рецептам, а дети пусть готовят итальянские блюда.