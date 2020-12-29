Новый Год: и все, о чем мечталось, проси, загадывай и желай

Аргументы Недели → Общество 13+

29 декабря 2020, 08:55 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Помните песню «Пока часы 12 бьют»? «Когда приходит год младой, а старый уходит в даль, снежинку хрупкую спрячь в ладонь, желание загадай!» Я, воспользовавшись своим правом шеф-редактора, загадала! Уже сейчас! И оно сбылось! Наше издание «Аргументы Недели» поздравляет великолепная Солоха «близ Диканьки», Вольф Мессинг, «видевший сквозь время», Лука, защитник Руси при «Грозном»…

Великолепная Солоха с «Вечеров на хуторе близ Диканьки»! Удивительная Актриса и Женщина Людмила Ивановна Хитяева. Верит ли Людмила Ивановна в чудеса? О чем печалится в канун Нового года? И что желает нам?

Актриса Людмила Ивановна Хитяева

«Я очень люблю фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки». Прекрасная сказка. Как можно было не сниматься у «мастера киносказки» Александра Роу? Конечно, я с удовольствием снялась в роли Солохи. Верю ли я в чудеса? Я человек довольно реалистичный, земной… Нет, в чудеса не верю, но видела его! Мне сын подарил очень красивые серьги… Правда, шли они мне очень! Однажды собрались мы с приятельницей в храм Петра и Павла. Побыли на службе, поставила я свечки, поговорила с батюшкой. Давно это было… Несколько лет назад в том храме служил прекрасный священник: он прошел Афганистан, понимал людей, слушал и слышал прихожан. К сожалению, не всегда можно встретить понимающего батюшку. К сожалению. Так вот, прихожу домой, а одной сережки нет! Все обыскали в храме! А сережки нет. Прошел год. Я иду с приятельницей в этот храм на Пасху… А потом нас священник пригласил в трапезную, чтобы отметить этот светлый праздник. Разговорились о чудесах! Я и рассказала свою историю… И вдруг мне один знакомый говорит: «А вот там, под креслом, что-то блестит? Это не ваша сережка?» Да, это была моя серьга! Вот как она там появилась? Через год? Трапезную послушницы убирают тщательно, на совесть и каждый день! Вот тут я столкнулась с Чудом Великим. С Божьим Чудом! Такое бывает. То, что существует Высшая сила – точно!

Людмила Хитяева в роли Солохи из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Что меня иногда огорчает? Люди стали злые, фальшивые… Вранье, зависть… Меня это расстраивает. Очень. Печалит и то, что уходит прекрасная эпоха актеров. Вот ушел от нас Валентин Гафт – трагедия! Таких же актеров больше не будет! А кто заменит? Бывает, что смотрю некоторые современные сериалы и путаюсь в актрисах: они же такие одинаковые! Одна прическа «с локонами» на всех! О накаченных губах уже не говорю. Что же с ними потом-то будет? А талант? А образованность? А уважение к зрителю? К себе уважение? Только «райдеры» и деньги. Есть, конечно, талантливые, но их не так много. Что хочу пожелать? Здоровья! Надеюсь, закончится этот коронавирус, и мы вновь встретимся со своими близкими, родными, и сядем за один стол! Счастья, быть милосердными и щедрыми к жизни! Вот это я желаю!»

Вольф Мессинг: Видевший сквозь время. Евгений Князев, актер, которого я безмерно уважаю и постоянно объясняюсь ему в любви! Что хорошего в этом году произошло у Евгения Князева? И, что же нам «напророчит» Князев – Мессинг?

Евгений Князев, фото из личного архива актера

«Год, конечно, был разный и сложный, «болезненный». Но, были и положительные моменты: закончили помещение в институте им. Б. Щукина, и теперь там новый факультет для занятий пластикой. Открылся 23 октября. Конечно, позитивный момент. Я, как ректор, этому очень рад!

Евгений Князев в роли Вольфа Мессинга, фото из личного архива

Как Вольф Мессинг, конечно, желать ничего не буду… Я же не вижу сквозь время! А как Евгений Князев пожелаю, чтобы была у людей работа, уверенность в грядущем дне, здоровье и, конечно, все будет хорошо! Уверен, что такое время настанет!»

Лука, защитник Руси из сериала «Грозный». Артур Иванов.

Что позитивного случилось у Артура Иванова в этом году? Как актер отметит Новый год?

Актер Артур Иванов, фото из личного архива

«О негативе говорить не хочу! Скоро Новый год и Рождество! А позитивные моменты были… Личные, но не скажу! Конечно, успех сериала «Грозный» и моя роль Луки, которую я очень ценю. Отмечать Новый год буду со своей семьей! И есть буду салат «оливье»! Любимое блюдо на новогоднем столе. А на следующий день продолжу «праздновать» и отдыхать, но уже за городом. Желаю всем добра, мира, понимания друг друга и любви! Ведь в жизни смысл имеет только любовь! Счастья!»

Артур Иванов в роли Луки, из архива артиста

Продолжение, конечно, следует…