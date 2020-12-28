Путин внес изменения в положение о Совете безопасности

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28 декабря 2020, 21:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин внес изменения в положение о Совбезе, согласно которым СБ России будет предлагать президенту страны «меры по поддержанию гражданского мира в ней, охране суверенитета страны, ее независимости и государственной целостности».

Согласно указу главы государства, Совбез также будет координировать работу федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов РФ по исполнению решений президента.

Кроме этого, Совбез будет заниматься прогнозированием, выявлением, анализом и оценкой не только военной опасности и военной угрозы, но и «других внутренних и внешних угроз, и вырабатывать меры по их нейтрализации».

Ранее сообщалось, что по поручению Владимира Путина будет создана комиссия Совбеза по вопросам системы защиты от инфекций.