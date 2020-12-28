Путин внес изменения в положение о Совете безопасности
28 декабря 2020, 21:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент России Владимир Путин внес изменения в положение о Совбезе, согласно которым СБ России будет предлагать президенту страны «меры по поддержанию гражданского мира в ней, охране суверенитета страны, ее независимости и государственной целостности».
Согласно указу главы государства, Совбез также будет координировать работу федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов РФ по исполнению решений президента.
Кроме этого, Совбез будет заниматься прогнозированием, выявлением, анализом и оценкой не только военной опасности и военной угрозы, но и «других внутренних и внешних угроз, и вырабатывать меры по их нейтрализации».
Ранее сообщалось, что по поручению Владимира Путина будет создана комиссия Совбеза по вопросам системы защиты от инфекций.
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