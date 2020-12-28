В ПФР сообщили, как будет организована выплата пенсий за январь 2021 года

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28 декабря 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Пенсионном фонде РФ рассказали, как будет организована выплата пенсий гражданам за январь 2021 года. Пенсионерам, получающим выплаты через банк, средства за январь будут зачислять с 28 декабря 2020 года.

Пенсионерам, которые обычно получают выплату по почте третьего числа, доставку организуют 29 и 30 декабря. С 4 января пенсионные выплаты будут доставлять по привычному графику.

Пенсионный фонд приступил к авансированию выплаты пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2021 года. С пятницы, 25 декабря, отделения ПФР начали перечислять средства "Почте России", с сегодняшнего дня — в кредитные организации, включая Сбербанк. До конца года Пенсионный фонд профинансирует доставку всех выплат за праздничные дни января, - передает РИА Новости.