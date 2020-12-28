В правительстве Подмосковья уточнили график вакцинации от коронавируса COVID-19 в праздничные дни
28 декабря 2020, 15:42[ «Аргументы Недели» ]
В правительстве Московской области уточнили график вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 в праздничные дни. В период новогодних праздников вакцинацию против коронавируса COVID-19 не будут проводить только два дня — 1 и 7 января 2021 года, а не неделю.
14 декабря 2020 года Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова объявила об открытии электронной записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе. С понедельника, 28 декабря, в Подмосковье началась запись на прививки против инфекции нового типа для граждан старше 60 лет.
В Минздраве Московской области также сообщили, что опубликована интерактивная карта с пунктами вакцинации от коронавирусной инфекции. Привку ставят в 93 прививочных кабинетах в медицинских организациях Подмосковья, - передает RT.
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