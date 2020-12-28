Якутский чиновник пробрался в местный кооператив и украл 380 килограмм сливочного масла. А вы говорите: «воруют миллионами»

Аргументы Недели → Общество 13+

28 декабря 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

В Якутии замглавы сельского поселения пробрался в местный кооператив в двух километрах от села Крестях и украл из морозильной камеры сарая 19 ящиков сливочного масла, а это 380 килограммов продукта.

Съесть столько чиновник не смог, хотя и оставил себе целых 5 ящиков, а вот остальные 14 отвез в Якутск и продал. Главу поселения, правда уже бывшего, признали виновным в краже с незаконным проникновением в помещение на сумму 209 тысяч рублей.

В качестве наказания чиновнику назначили 400 часов обязательных работ, практически по одному часу за каждый уворованный килограмм сливочного масла.