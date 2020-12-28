Самое милое - служебные собаки. МВД России опубликовало новогоднее видео - 2021
28 декабря 2020, 15:02[ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники пресс-центра МВД России встали на коньки, чтобы поздравить коллег и всю страну с наступающим Новым годом. В незатейливом видео все мило: официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк на коньках, весело дующие в трубы полицейские и служебные собаки в смешных образах Деда Мороза и Снегурочки.
«Участники флэшмоба вышли на лёд, соблюдая социальную дистанцию. Сотрудники пресс-центра МВД России продемонстрировали не только прекрасное настроение, но и отличную спортивную форму, уверенное владение коньком! А еще - боевой настрой на решение новых задач в наступающем году. Искрящийся снег, яркие огни бенгальских свечей, праздничные конфетти и веселые улыбки фигуристов создали удивительную атмосферу любимого с детства праздника», - сообщают в ведомстве.
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