Самое милое - служебные собаки. МВД России опубликовало новогоднее видео - 2021

Аргументы Недели → Общество 13+

28 декабря 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: YouTube

Сотрудники пресс-центра МВД России встали на коньки, чтобы поздравить коллег и всю страну с наступающим Новым годом. В незатейливом видео все мило: официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк на коньках, весело дующие в трубы полицейские и служебные собаки в смешных образах Деда Мороза и Снегурочки.

«Участники флэшмоба вышли на лёд, соблюдая социальную дистанцию. Сотрудники пресс-центра МВД России продемонстрировали не только прекрасное настроение, но и отличную спортивную форму, уверенное владение коньком! А еще - боевой настрой на решение новых задач в наступающем году. Искрящийся снег, яркие огни бенгальских свечей, праздничные конфетти и веселые улыбки фигуристов создали удивительную атмосферу любимого с детства праздника», - сообщают в ведомстве.