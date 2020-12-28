Аргументы Недели → Общество 13+

28 декабря 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

Наталия Метлина, фото соцсети

Депутат МГД Метлина призвала пенсионеров быть бдительными

Депутат МГД Метлина предупредила пенсионеров об усилившейся активности мошенников

Депутат МГД Метлина предупредила пенсионеров о новых мошеннических схемах

Депутат МГД Метлина призвала пенсионеров сохранять бдительность во время праздников

Депутат МГД Метлина призвала пенсионеров остерегаться мошенников во время праздников

Депутат МГД Метлина: Во время праздников мошенники становятся более активными

Член комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике Наталия Метлина предупредила об усилившейся активности мошенников, которые обманывают пожилых людей, обещая обработку вентиляции от коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила Агентству городских новостей «Москва».



«Способов обмануть пожилых людей очень много: им постоянно предлагают «волшебные» лекарства и устройства, продают ненужные услуги и приборы, которые якобы защитят их от всех бед. В период пандемии москвичи преклонного возраста в еще большей опасности: пенсионеры находятся дома, на самоизоляции, а дети не могут их навещать из страха занести инфекцию, и поэтому не всегда есть возможность оградить своих близких от злоумышленников. На этом фоне мошенники становятся еще более активными. Теперь в их арсенале еще и «обработка вентиляции в квартире от коронавирусной инфекции» и установка специальных «фильтров». Цены на эти фиктивные услуги уже доходят до 60 тыс. руб. Однако на деле незваные «специалисты» прыскают антисептиком в вентиляционные каналы - и не более того. Банальная дезинфекция не стоит и малой толики таких огромных денег», - подчеркнула депутат.



Наталия Метлина считает, что сегодня необходимо проявлять бдительность, так как мошенники хорошо ориентируются в новостях и используют самые актуальные сведения, чтобы попасть в квартиры и навязать ненужные услуги. По ее словам, мошенники давят на людей с применением всех методов социальной инженерии и играют на страхе за здоровье, жизнь людей.



«Доказать, что это мошенничество, довольно сложно, так как эти граждане оформляют все по закону - подписывают договор, оформляют платежные документы. Все как у обычных дезинфекторов, только по чудовищным ценам. Вернуть свои деньги, наказать преступников в таком случае очень непросто. Но это не отменяет того факта, что это циничный обман доверчивых, тревожащихся за здоровье пенсионеров», - считает парламентарий.



При этом депутат отметила важность соблюдения самоизоляции в период распространения вируса.



«Очень прошу пожилых людей оставаться дома и не открывать двери представителям незнакомых служб и сервисов, которые вы не заказывали. Важно уберечься не только от мошенничества, но и от контактов со злоумышленниками, так как они проходят в день большое количество квартир и общаются с самыми разными людьми. Даже разговор с ними может быть опасен», - заключила депутат Мосгордумы Наталия Метлина.