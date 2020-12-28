Собянин: В Москве будет проведена реконструкция 137 поликлиник

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28 декабря 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции здание детской городской поликлиники (ДГП) №98, филиал №2 на ул. Чертановская, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва». Также в этот же день в режиме видеоконференции мэр открыл еще две детские поликлиники после завершения реконструкции: филиал №2 ДГП №38 в районе Арбат и филиал №1 ДГП №140 в районе Северное Тушино.

«Мы запустили в этом году масштабную программу реконструкции городских поликлиник. Это самая масштабная программа амбулаторного звена, которое находится на передовой, и практически все москвичи в течение года посещают поликлинику. Огромный наплыв людей - здесь нужен комфорт, хорошее оборудование, комфорт для тех, кто приходит, для врачей и медицинских сестер. Три первых поликлиники мы запускаем в преддверии Нового года. Это хороший подарок и для москвичей, и для медицинского персонала», - сказал Собянин.

Он добавил, что в следующем году будут запускаться еще десятки поликлиник, вышедшие из реконструкции. Как отметил мэр, важно, чтобы работа велась быстро и качественно. «Никогда в Москве с такой скоростью поликлиники не реконструировались: считанные месяцы проходят от начала до конца», - подчеркнул Собянин.

Он также отметил, что в 2021 году реконструкция поликлиник останется приоритетной работой для городских властей, несмотря на пандемию, дефицит денежных средств.

Кроме того, мэр выразил благодарность медицинскому коллективу поликлиник. «Вы сегодня тоже находитесь на передовой: сегодня десятки тысяч москвичей болеют коронавирусом и находятся на амбулаторном наблюдении. Это, конечно, огромная дополнительная нагрузка. Но и, помимо этого, вы продолжаете делать свою основную работу. Спасибо вам огромное», - сказал Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, реконструкция поликлиники на ул. Чертановская велась в круглосуточном режиме в течение девяти месяцев. Здание полностью обновили в соответствии с новыми московскими стандартами поликлиник: рассадка врачей по кабинетам организована так, чтобы снизить вероятность возникновения очередей; для детей с симптомами инфекционных заболеваний создан отдельный вход через фильтр-бокс; для пациентов обустроены зоны комфортного пребывания; коридоры стали шире, понятная навигация; для врачей и медицинских сестер оборудованы комнаты отдыха. Мощность поликлиники составит 320 посещений в смену.

Для оснащения поликлиники закуплено 877 единиц современного медицинского оборудования. Благодаря новой технике врачи поликлиники могут проводить современные виды диагностики, среди которых нейросонография детей первых месяцев жизни, суточный мониторинг артериального давления, холтер-мониторинг, эхокардиография.

Прилегающую территорию поликлиники благоустроили: установили малые архитектурные формы и сделали детскую площадку.

В материалах также сообщается, что в рамках внедрения нового московского стандарта поликлиник городские власти до 2024 года реализуют программу закупки нового оборудования, найма дополнительных врачей и обучения персонала; проведут реорганизацию пространства в зданиях поликлиник, которые не требуют ремонта; построят 30 новых зданий поликлиник в районах; проведут реконструкцию 137 зданий поликлиник.

В настоящее время комплекс городского хозяйства Москвы ведет работы по реконструкции 37 городских поликлиник общей площадью более 120 тыс. кв. м. Реконструкция 11 из них будет завершена до конца 2020 года,, реконструкция 26 поликлиник - в начале 2021 года.