В канун Нового года хабаровчанам «преподнесут» режим повышенной готовности

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28 декабря 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

На протяжении всех новогодних каникул в Хабаровске все силовые ведомства и экстренные службы перейдут в усиленный режим несения службы.

600 сотрудников полиции будут круглосуточно дежурить на улицах краевой столицы. Им помогут также наряды Росгвардии. В местах массового отдыха горожан будут дежурить 50 народных дружинников и два десятка представителей казачьих обществ.

Все хабаровские спасатели перейдут на усиленную работу в канун Нового года.

- Сегодня подписано постановление о введении с 31 декабря 2020 года по 9 января 2021 года на территории Хабаровска для органов управления и сил хабаровского городского звена территориальной подсистемы РСЧС режима повышенной готовности для предупреждения развития чрезвычайных ситуаций, связанных с новогодними и рождественскими праздниками. Сделаны запасы средств, необходимых для проведения экстренных ремонтных работ и ликвидации последствий различных проблем природного и техногенного характера, внештатных ситуаций различного плана. Проверена и приведена в готовность техника, ресурсы городского резерва. Подготовлены к работе 60 передвижных генераторов различной мощности, уточнил глава городского профильного управления Андрей Акимов.

Хабаровские коммунальные службы также будут работать в праздничную ночь и каникулы.