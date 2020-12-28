Южноуральцы стали легче переносить коронавирус

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28 декабря 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Первый вице-губернатор Ирина Гехт рассказала, как складывается ситуация с заболеваемостью COVID-19.

На традиционном брифинге, посвященном распространению коронавирусной инфекции, Ирина Гехт отметила, что ситуация с коронавирусом находится в «замороженном» состоянии: за выходные госпитализация сократилась почти в два раза, большинство пациентов легко переносит болезнь. От коронавируса привито 2015 человек, массовую вакцинацию правительство ожидает в новом году.

Напомним, в первую очередь прививку ставят медикам, педагогам, социальным работникам, полицейским. Возможно, в начале года в этот список включат журналистов и людей старше 65 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ирина Гехт также добавила, что в новом инфекционном центре в поселке Малая Сосновка сейчас проходят лечение 247 пациентов. Сейчас заканчиваются земляные работы по второй очереди строительства трех корпусов.

По словам Юрия Семенова, министра здравоохранения Челябинской области, в праздничные дни скорая и неотложная помощь будет работать в обычном режиме. Дополнительную информацию о работе медучреждений можно будет узнать по телефонам горячей линии министерства здравоохранения 8 (351) 240-15-16 или по телефону 8-800-350-24-74. Горячие линии работают круглосуточно.