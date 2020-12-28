В Хабаровске завершился традиционный конкурс «Амурский хрусталь»

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28 декабря 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Победителей конкурса «Амурский хрусталь – 2020» выбрали в Хабаровске. Мероприятие длилось с 22 по 25 декабря. За это время художники создали ледяные скульптуры на тему «Мульт-карнавал».

Имена победителей будут названы 30 декабря. Тогда же состоится церемония награждения лауреатов и участников конкурса.

Автору лучшей скульптуры будет вручено денежное вознаграждение в размере 80 тысяч рублей. Денежные призы предусмотрены за места с первого по девятое. Участники конкурса получат также медали ручной работы.

- В этом году перед жюри стояла крайне сложная задача: выбор пришлось делать математическим путем – исключительно по баллам, так как уровень мастерства всех скульпторов оказался чрезвычайно высок, и они практически ни в чем не уступали друг другу. Особенно это касалось лидерской тройки. Как было отмечено в ходе судейских дебатов, абсолютно все ребята продемонстрировали высокое искусство в обработке льда и использовании большого количества мелких и тончайших элементов, выполненных с особым изяществом, - отметил главный художник города Сергей Пеньков.