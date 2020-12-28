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Аргументы Недели Общество

Бизнесмен предоставит краснодарским школьникам бесплатную одежду

, 11:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Бизнесмен предоставит краснодарским школьникам бесплатную одежду

Глава компании, которая производит фирменную молодёжную одежду планирует с начала грядущего года поощрить школьников Краснодара за хорошую учёбу и достижения в олимпиадах, соревнованиях и состязаниях, посвященных науке.

Предприниматель предоставит отличникам выбор из моделей с уникальным дизайном и безвозмездно отдаст их за успехи. Бизнесмен считает, что такой проект сподвигнет школьников к новым знаниям и, кроме того, поможет собрать бизнесменов-единомышленников, с которыми филантроп разделит общие идеалы.

Руководитель компании Михаил привёл простую причинно-следственную связь: чем больше будут мотивированы дети, тем большими профессионалами они вырастут. "Будущее делается уже сегодня", — добавил в интервью "Югополису" предприниматель.

Планируется, что по итогам каждой четверти учебные заведения будут присылать заполненный отчёт об успеваемости учеников и размер одежды отличившихся.

В 2021 году бизнесмен намерен подключить к проекту все учебные заведения краевого центра. 

Kub