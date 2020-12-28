Бизнесмен предоставит краснодарским школьникам бесплатную одежду

Аргументы Недели → Общество

28 декабря 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Глава компании, которая производит фирменную молодёжную одежду планирует с начала грядущего года поощрить школьников Краснодара за хорошую учёбу и достижения в олимпиадах, соревнованиях и состязаниях, посвященных науке.



Предприниматель предоставит отличникам выбор из моделей с уникальным дизайном и безвозмездно отдаст их за успехи. Бизнесмен считает, что такой проект сподвигнет школьников к новым знаниям и, кроме того, поможет собрать бизнесменов-единомышленников, с которыми филантроп разделит общие идеалы.



Руководитель компании Михаил привёл простую причинно-следственную связь: чем больше будут мотивированы дети, тем большими профессионалами они вырастут. "Будущее делается уже сегодня", — добавил в интервью "Югополису" предприниматель.



Планируется, что по итогам каждой четверти учебные заведения будут присылать заполненный отчёт об успеваемости учеников и размер одежды отличившихся.



В 2021 году бизнесмен намерен подключить к проекту все учебные заведения краевого центра.