Сергунина: более 1,8 миллиарда раз москвичи обратились за электронными госуслугами

Аргументы Недели → Общество 13+

28 декабря 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, фото соцсети

Ключевое звено цифровой экосистемы города — портал mos.ru. В среднем ежемесячно его посещают свыше 20 миллионов пользователей. Личный кабинет на портале есть более чем у 13 миллионов москвичей.

Более 1,8 миллиарда раз москвичи обратились за электронными услугами и сервисами с момента их запуска в столице. Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Современная цифровая среда города носит максимально прикладной характер и позволяет москвичам решить практически любой вопрос онлайн. Ключевым звеном цифровой экосистемы столицы является городской портал mos.ru. В среднем ежемесячно его посещают более 20 миллионов пользователей. А личные кабинеты на нем зарегистрировали уже свыше 13 миллионов человек.

«Создание цифровых экосистем, в которых на единой платформе собраны все услуги и сервисы, — мировой тренд. И Москва — один из лидеров в этом направлении. Теперь многие повседневные вопросы можно решить без похода в госучреждение. В столице в электронном виде предоставляется свыше 370 услуг и сервисов. За все время москвичи воспользовались ими больше 1,8 миллиарда раз», — отметила Наталья Сергунина.

На mos.ru можно оплачивать коммунальные услуги, оформлять документы, пользоваться медицинскими сервисами и многое другое. Важная часть экосистемы — возможность ее персонализации. В личном кабинете пользователи могут отслеживать статус оказания услуг, получать напоминания (например, о том, что истекает срок действия паспорта) и настраивать виджеты с актуальной для себя информацией и услугами. Так, виджет оплаты счетов «Мои платежи» активен почти у 6,5 миллиона человек, виджет «Здоровье» — у 3,7 миллиона, а виджет «Коммунальные услуги» — у 2,4 миллиона москвичей.

Только с начала 2020 года при оказании госуслуг горожанам не пришлось предоставлять более 70 миллионов документов. Это значит, что москвичам не понадобилось лишний раз обращаться в какое-либо ведомство за справкой или другим документом — учреждения получили их самостоятельно посредством электронного взаимодействия. Развитая цифровая экосистема позволила Москве сохранить высокое качество услуг и во время пандемии COVID-19.

В этом году на mos.ru появились новые сервисы и возможности. Одно из главных нововведений — усовершенствование каталога услуг. Теперь, чтобы найти нужную услугу, достаточно просто ввести ключевые слова — «запись к врачу», «электронный дневник», «благотворительность» и другие. В сервисе «Мои платежи» добавилась возможность создавать шаблоны для повторяющихся операций (например, для пополнения карты «Тройка») и настраивать автоплатежи (в частности, за коммунальные услуги).

Еще одним полезным нововведением стало расширение функционала суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации». Участникам программы в личном кабинете, по электронной почте и по СМС приходят уведомления об этапах переселения. Сервис сообщает о начале переселения дома, отправляет письма с предложением новой квартиры и уведомляет о каждом следующем важном этапе.

На mos.ru москвичи могут участвовать в благотворительности. Специальный сервис был запущен в середине октября. Среди партнеров проекта — фонды, оказывающие поддержку тяжелобольным детям и взрослым, людям с особенностями здоровья, малоимущим, а также помогающие бездомным животным. Еще один новый сервис позволяет тем, кто потерял питомца, разместить объявление о пропаже и быстрее найти своего любимца, а другим горожанам — помочь им в этом.

Городские сервисы доступны не только на mos.ru, но и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Вместе их скачали более 7,6 миллиона раз, а аудитория активных пользователей обоих приложений превышает 4,1 миллиона.

В этом году приложение «Моя Москва» стало серебряным призером международного конкурса Smart Sustainable City Awards Всемирной организации умных устойчивых городов (WeGO) в номинации «Эффективность правительства».

Также в 2020 году столица получила премию Рунета за комплекс решений, направленных на борьбу с пандемией коронавируса, удостоилась международной премии ISOCARP Awards for Excellence и вошла в топ-10 мегаполисов мира согласно индексу городских онлайн-сервисов ООН. В рейтинге Минэкономразвития по качеству электронных услуг в регионах России Москва занимает первое место. Признание ведущих отечественных и международных экспертов еще раз подтверждает, что российская столица относится к числу цифровых мегаполисов-лидеров.