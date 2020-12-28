Россия оказалась среди африканских стран в рейтинге уязвимости государства

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28 декабря 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Фото: Global Look Press

В рейтинге способности государства решать проблемы своего населения наша страна в этом году находится рядом с Бенином, Алжиром и Сенегалом. Вот если бы учитывались доходы чиновников, общая площадь или, например, наличие ядерного оружия – то мы были бы впереди планеты всей. А так…

«Индекс уязвимости» - один из методов оценки политологами и экономистами эффективности государственных институтов той или иной страны по двенадцати показателям. Чем выше эти самые показатели, тем хуже для населения.

Индекс отражает способность государства решать проблемы граждан в области здравоохранения, образования, соцзащиты, доступности продуктов и жилья.

Высокое место в этом рейтинге означает низкое качество институтов власти. В 2020 году на первое место эксперты поставили Йемен, на второе – Сомали, на третье – Южный Судан.

В самом конце списка – наиболее устойчивые государства. Это Финляндия, Норвегия и Швейцария. В замыкающую тридцатку вошли почти все страны ЕС, а также Канада, Япония и Южная Корея, Сингапур, Австралия и Новая Зеландия.

Россия находится на 76-м месте. Между Бразилией и Бенином. Также рядом Алжир, Сенегал, Боливия, Марокко, Азербайджан, Узбекистан, Микронезия.