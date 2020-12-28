В Челябинской области растут случаи заражения COVID-19

Аргументы Недели → Общество

28 декабря 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

По официальной статистике, общее количество зараженных с начала пандемии на Южном Урале составило 35 212 человек.

По данным минздрава, на утро 28 декабря зафиксировано 310 новых случаев заражения коронавирусом. Школьников в этом списке нет. Также за последние сутки стало известно о 15 скончавшихся. Девять человек умерли от COVID-19, остальные от сопутствующих заболеваний.

В настоящее время проходят лечение от коронавируса 12 355 человек, за минувшие сутки из больниц выписано 112 южноуральцев.

В Челябинской области продолжается вакцинация от COVID-19. В общей сложности в южноуральские медицинские учреждения поступило 3700 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак».