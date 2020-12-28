В Челябинской области растут случаи заражения COVID-19
28 декабря 2020, 10:04[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
По официальной статистике, общее количество зараженных с начала пандемии на Южном Урале составило 35 212 человек.
По данным минздрава, на утро 28 декабря зафиксировано 310 новых случаев заражения коронавирусом. Школьников в этом списке нет. Также за последние сутки стало известно о 15 скончавшихся. Девять человек умерли от COVID-19, остальные от сопутствующих заболеваний.
В настоящее время проходят лечение от коронавируса 12 355 человек, за минувшие сутки из больниц выписано 112 южноуральцев.
В Челябинской области продолжается вакцинация от COVID-19. В общей сложности в южноуральские медицинские учреждения поступило 3700 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак».
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