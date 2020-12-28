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Обратился к президенту - штраф, к губернатору - второй. Сегодня активисты Северодвинска вновь требуют, чтобы их услышали

, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]

Обратился к президенту - штраф, к губернатору - второй. Сегодня активисты Северодвинска вновь требуют, чтобы их услышали
Фото: из открытых источников

Жители Северодвинска возмущены планами властей застроить центр города. По их мнению, вместо жилых корпусов горожанам нужен красивый парк, но администрация «совершенно бесплатно отдаёт 10 га земли, рыночная стоимость которых 300 млн рублей, залетной компании».

Один из активистов Сергей Илюхин обратился с проблемой к президенту, а затем и губернатору края, записав видео. И сразу же на него составили два протокола за нарушение санитарных норм на массовом мероприятии и выписали два штрафа по 10 тысяч. А на следующий день после обращения к губернатору — вызвали в полицию.

Но активисты не собираются останавливаться, они считают, что в проект должна вмешаться прокуратура. «Мы сегодня были в масках, соблюдали дистанцию. Полицейский даже поблагодарил за высокую организацию. Мы не хотим давать повода властям цепляться. Мы хотим, чтобы они прислушались и отказались от этого идиотского проекта-аферы по застройке 10 га земли в центре Северодвинска очередной версией многоэтажек. В городе массово сносят аварийное жильё — места хватает», - цитирует Илюхина канал «Подъем».

БИ

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