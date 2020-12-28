Новый Год к нам в дом стучится: латвийские коты поздравляют своих московских «коллег»

Буквально через четыре дня куранты пробьют 12 раз и год «крысы» уйдет на покой. Мы все его проводим… А потом выпьем шампанское за Новый Год! И будем желать себе, близким, друзьям, конечно, счастья, здоровья, благополучия! Балтийское бюро «Аргументы Недели» продолжает цикл поздравлений от братьев наших меньших.
Сегодня поздравление несколько необычное: «мама» Ирина Власенко, по профессии врач-гинеколог, а по призванию «кошатница» и руководитель общества «Служба помощи животным». Удивительно, но у «мамы» Иры дома 14 своих котов, а за 2020 год через ее руки прошло более 200 усатиков. При помощи Ирины и ее волонтеров вторая жизнь была дана 600 животным!
Итак, что же желают своим московским «коллегам» 14 Ирининых питомцев?
Желают же в стихах!
«У кота и жизнь не та, когда в доме суета:
Вокруг не ходят на работу, поменялись вмиг заботы,
Целый день снует народ, что случилось в Новый год?
Заскучали вдруг гардины, не украшены картины,
Как на них мне повисеть?
В доме даже негде сесть!
Не ухожены цветы, не раскопаны горшки!
Кот скучает, умоляет, на работу провожает.
Дайте воздуха глотнуть!
Наиграться власть мне тут!
Ситуацию исправлю лишь одним простым словцом:
В Новый Год вам пожелаю:
Быть здоровым молодцом!
Будь здоровым, как бычок.
Все невзгоды уводите и котов освободите!
От домашнего надзора!
Дайте волю для дозора!
Буду домом управлять!
Карантин…ядрена мать!
И хочу добавить вот:
В новый год грядущий будет сытым пусть живот,
А человек – цветущим!!!»
Вона как наши латвийские коты умеют!