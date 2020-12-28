Новый Год к нам в дом стучится: латвийские коты поздравляют своих московских «коллег»

Аргументы Недели → Общество 13+

28 декабря 2020, 09:34 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото из личного архива Иринф Власенко

Буквально через четыре дня куранты пробьют 12 раз и год «крысы» уйдет на покой. Мы все его проводим… А потом выпьем шампанское за Новый Год! И будем желать себе, близким, друзьям, конечно, счастья, здоровья, благополучия! Балтийское бюро «Аргументы Недели» продолжает цикл поздравлений от братьев наших меньших.

Сегодня поздравление несколько необычное: «мама» Ирина Власенко, по профессии врач-гинеколог, а по призванию «кошатница» и руководитель общества «Служба помощи животным». Удивительно, но у «мамы» Иры дома 14 своих котов, а за 2020 год через ее руки прошло более 200 усатиков. При помощи Ирины и ее волонтеров вторая жизнь была дана 600 животным!

Итак, что же желают своим московским «коллегам» 14 Ирининых питомцев?

Желают же в стихах!

«У кота и жизнь не та, когда в доме суета:

Вокруг не ходят на работу, поменялись вмиг заботы,

Целый день снует народ, что случилось в Новый год?

Заскучали вдруг гардины, не украшены картины,

Как на них мне повисеть?

В доме даже негде сесть!

Не ухожены цветы, не раскопаны горшки!

Кот скучает, умоляет, на работу провожает.

Дайте воздуха глотнуть!

Наиграться власть мне тут!

Ситуацию исправлю лишь одним простым словцом:

В Новый Год вам пожелаю:

Быть здоровым молодцом!

Будь здоровым, как бычок.

Все невзгоды уводите и котов освободите!

От домашнего надзора!

Дайте волю для дозора!

Буду домом управлять!

Карантин…ядрена мать!

И хочу добавить вот:

В новый год грядущий будет сытым пусть живот,

А человек – цветущим!!!»

Вона как наши латвийские коты умеют!