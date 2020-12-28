Кубань вошла в список лидеров России про покупке подержанного транспорта

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28 декабря 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Краснодарский край занял третье место в рейтинге покупке б/у мотоциклов.



Подержанный транспорт купили 265 жителей региона, больше только в Москве (459 штук) и Подмосковье (317 штук). В "топ" также вошли Санкт-Петербург (193 штуки) и Ростовская область (101 штука).



Эксперты специализированного агентства “Автостат” заметили, что рынок мототехники в стране вырос, при этом как новой, так и б/у. Большинство жителей страны при этом предпочитают новый транспорт.



Что касается подержанных "железных коней", то россияне отдают предпочтение следующим маркам: Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki. Эта пятерка занимает 60% рынка.