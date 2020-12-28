СМИ: экс-глава Хабаровского края подаст иск о клевете федеральному телеканалу
28 декабря 2020, 09:38[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по подозрению в причастности к организации убийства 15-летней давности, собирается подавать иск о клевете к одному из федеральных телеканалов из-за сюжета о криминальном прошлом экс-чиновника.
Как сообщает «Дождь», ссылаясь на члена московской Общественной наблюдательной комиссии Марию Литвинович, в сюжете, который стал поводом для подачи иска, говорится о причастности Фургала к ОПГ, также там сказано о том, что в определенных кругах он известен под псевдонимом «Доктор».
Напомним, что Фургала арестовали 9 июля. Спустя два дня в Хабаровске начались массовые акции в его поддержку, которые не завершаются по сегодняшний день.
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