СМИ: экс-глава Хабаровского края подаст иск о клевете федеральному телеканалу

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28 декабря 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по подозрению в причастности к организации убийства 15-летней давности, собирается подавать иск о клевете к одному из федеральных телеканалов из-за сюжета о криминальном прошлом экс-чиновника.

Как сообщает «Дождь», ссылаясь на члена московской Общественной наблюдательной комиссии Марию Литвинович, в сюжете, который стал поводом для подачи иска, говорится о причастности Фургала к ОПГ, также там сказано о том, что в определенных кругах он известен под псевдонимом «Доктор».

Напомним, что Фургала арестовали 9 июля. Спустя два дня в Хабаровске начались массовые акции в его поддержку, которые не завершаются по сегодняшний день.