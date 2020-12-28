Енот Витя из Копейска стал звездой Первого канала

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28 декабря 2020, 00:28 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олеси Шиляевой

Ролик с проделками животного стал победителем зрительского голосования в шоу «Видели видео».

Программа вышла в эфир 27 декабря на Первом канале. Как сообщает «Копейский рабочий», программу записывали весной. Журналисты в шутку назвали ролик «Гроза цветочных горшков». Дело в том, что на видеозаписи енот Витя скидывает с подоконника любимый цветок хозяина за то, что тот вышел из комнаты, чтобы ответить на телефонный звонок.

Зверек в семье Олеси и Евгения Шиляевых из Копейска живет 1,5 года. За это время у Вити появилось масса поклонников, которые следят за его проделками в социальных сетях: Instagram, «ВКонтакте», «Tik Tok».

В студию Первого канала семья Шиляевых приехала вместе с Витей. Путешествие понравилось зверьку, ведь он получил массу новых впечатлений и приобрел новых друзей. Летом Олеся и Евгений планируют отправиться автостопом до Владивостока. Конечно же, енот Витя поедет вместе с ними. Подробнее о необычной семье можно прочитать по ссылке.