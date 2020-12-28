Российские фигуристы проведут предолимпийский прокат в Челябинске

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28 декабря 2020, 00:05 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Такая договоренность была достигнута между руководством Федерации фигурного катания и губернатором Челябинской области.

В Челябинске завершился Чемпионат России по фигурному катанию. В финале на ледовую арену «Трактор» вышли сильнейшие фигуристы страны для показательных выступлений.

Президент Федерации фигурного катания России на коньках Александр Горшков поблагодарил организаторов за отличную работу, спортсменов – за великолепные выступления, а зрителей – за теплый прием и горячую поддержку.

Победители Чемпионата автоматически вошли в состав сборной России на Чемпионат мира, который должен состояться с 22 по 28 марта 2021 года в Стокгольме. Правда, пока судьба мероприятия в связи с пандемией не известна. Решение будет принято на совете Международного союза конькобежцев 28 января 2021 года.

Победителями завершившегося сегодня Чемпионата России стали Анна Щербакова и Михаил Коляда в одиночном катании, Владимир Морозов и Евгения Тарасова в парном катании, Иван Букин и Александра Степанова – в танцах на льду.

С победителями и призерами Чемпионата встретился Алексей Текслер вместе с супругой Ириной. Глава региона поблагодарил спортсменов за великолепные выступления и пожелал им успехов. Фигуристы преподнесли губернатору подарок – памятную табличку «За большой вклад в организацию и проведение Чемпионата России по фигурному катанию на коньках 2021». Ее вручила Александра Степанова.