Латвия: число госпитализированных с коронавирусом в стране превысило 1000 человек

Аргументы Недели → Общество 13+

27 декабря 2020, 22:02 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Ситуация с коронавирусом в Латвии, увы, не становится лучше. Врачи бьют тревогу: впереди Новый год! А это значит, что несколько выходных.

Латвия «отметила» католическое Рождество и результаты неутешительные: за последние сутки обнаружено 511 новых случаев заболевания. А скончалось – 44 человека.

В настоящее время в больницах Латвии находятся 1010 пациентов с коронавирусом. У 954 человек заболевание средней тяжести, 56 находятся в тяжелом состоянии. Выписаны из клиник 3074 человека.

Сухая статистика. А впереди праздники…