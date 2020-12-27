Латвия: число госпитализированных с коронавирусом в стране превысило 1000 человек
27 декабря 2020, 22:02[ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
Ситуация с коронавирусом в Латвии, увы, не становится лучше. Врачи бьют тревогу: впереди Новый год! А это значит, что несколько выходных.
Латвия «отметила» католическое Рождество и результаты неутешительные: за последние сутки обнаружено 511 новых случаев заболевания. А скончалось – 44 человека.
В настоящее время в больницах Латвии находятся 1010 пациентов с коронавирусом. У 954 человек заболевание средней тяжести, 56 находятся в тяжелом состоянии. Выписаны из клиник 3074 человека. Сухая статистика. А впереди праздники…
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