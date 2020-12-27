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Аргументы Недели Общество 13+

Латвия: число госпитализированных с коронавирусом в стране превысило 1000 человек

, 22:02 [ «Аргументы Недели. Балтия», , Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвия: число госпитализированных с коронавирусом в стране превысило 1000 человек
Фото: соцсети

Ситуация с коронавирусом в Латвии, увы, не становится лучше. Врачи бьют тревогу: впереди Новый год! А это значит, что несколько выходных.

Латвия «отметила» католическое Рождество и результаты неутешительные: за последние сутки обнаружено 511 новых случаев заболевания. А скончалось – 44 человека.

В настоящее время в больницах Латвии находятся 1010 пациентов с коронавирусом. У 954 человек заболевание средней тяжести, 56 находятся в тяжелом состоянии. Выписаны из клиник 3074 человека.
Сухая статистика. А впереди праздники…