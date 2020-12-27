Чудеса святыни: Киккская икона Божией Матери

Аргументы Недели → Общество 13+

27 декабря 2020, 21:59 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото автора

Когда к православному человеку «приходит» беда, то он обращается к Богу. Молитва, как говорят святые отцы – надежда и опора. Православных святынь много, но есть одна, лик которой закрыт… Киккская икона Божией Матери.

Киккская икона Божией Матери – главная святыня Кипра. Она находится, соответственно, в Киккском монастыре. Согласно преданию, икона написана апостолом Лукой с самой Богородицы. У Киккской иконы есть еще одно название – Милостивая.

Икона уникальна тем, что лик ее закрыт от людского взора. Почему? Предание гласит, что Богородица умоляет своего Сына и нашего Господа о спасении рода человеческого. А как это происходит – скрыто от посторонних глаз.

Действительно, никто не смеет взирать на лик Богородицы! За это человека, который нарушил «правило» ждет наказание. Был случай, когда Патриарх Александрийский Герасим не совладал с собой и… заглянул… Кара постигла его моментально – ослеп! Но Патриарх покаялся и исцелился. Ясно одно, что эта традиция нерушима веками.

Киккская икона Божией Матери, конечно, чудотворная. Да и сама икона необычна: Младенец Иисус словно не хочет сидеть смирно на руках Богородицы, а играет. Интересно и то, что икона не исследована. А знать, что на ней изображено мы можем только по дошедших до нас летописей: Богородица восседает на престоле, повернувшись влево и склонившись к Младенцу.

Чудес по молитвам к Киккской иконе Божией Матери множество! Киприоты с удовольствием рассказывают о таких чудесах: Богородица может отвести любую беду! Например, излечить от бесплодия, кровотечения, головной и мышечной боли, помочь в семейных скорбях, нуждах, печалях, сохранить от недуга расслабления. Много в чем может помочь Киккская икона Божией Матери…

А сегодня так всем нам важно получить защиту. Очень важно вспомнить о той, которая умоляет своего Сына простить нам наши грехи…