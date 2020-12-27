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27 декабря 2020, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Юрьевич Барщевский, фото: соцсети

Сегодня исполняется 65 лет одному из самых интеллигентных людей в стране, Михаилу Юрьевичу Барщевскому. В это поистине трудно поверить. Михаил не просто не выглядит на свой возраст. Главное - в нем столько позитива и энергии, что хватило бы на пяток молодых.

Удивительно разносторонний человек, который находит применение любому из своих талантов и везде достигает успеха. Широкой публике в основном он известен, как юрист и удачливый адвокат, глава адвокатского бюро «Барщевский и партнеры». Гораздо меньшее количество людей знает, что это бюро было преобразовано из юридической фирмы «Московские юристы» - самой первой в тогда еще Советском Союзе частной юридической компании. Быть первым - призвание Михаила Барщевского.

Но Михаил Юрьевич давно отошел от адвокатской практики, добровольно приостановив адвокатский статус в связи с переходом на государственную службу. Уже 19 лет он является полномочным представителем Правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях - Конституционном Верховном суде и Высшем арбитражном суде до его упразднения в 2014 году. Всегда скромный Михаил Барщевский не привык бряцать своими титулами и регалиями, которых у него предостаточно. Доктор юридических наук, профессор, действительный государственный советник 1 класса, Заслуженный юрист РФ, действительный советник, кавалер ордена «За верность адвокатскому долгу» и золотой медали им. Ф. Плевако.

Телезрителям он известен как ведущий программы «Час суда» и многолетний участник популярнейшей передачи «Что? Где? Когда?». В ней он не только сидел за игровым столом, но и представлял интересы игроков в спорных ситуациях, следил за соблюдением правил игры. Не удивительно, что он восемь лет носил в этом элитарной клубе титул «Хранитель традиций».

Михаил Барщевский является автором множества книг юридической направленности, которые помогают простым гражданам и специалистам ориентироваться в хитросплетениях гражданского права, в вопросах наследования, недвижимости, пенсионной системы и уголовного процесса.

Особой популярностью у читателей «Аргументов недели» пользуется потрясающая книга, подготовленная к печати Михаилом Юрьевичем, «Счастливы неимущие». Это отредактированная стенограмма Лондонского суда, в котором проходил процесс Березовский против Абрамовича, где два олигарха сражались за свои деньги. Эта книга не только дает идеальную картину безумных процессов, сопровождавших грабеж России в 90-е годы, но и замечательно показывает невероятную работу лучших британских адвокатов. Михаил Барщевский считает, что эту книгу должен иметь на своем столе каждый российский юрист и каждый, кто интересуется историей постсоветской России.

Редакция «Аргументов недели» поздравляет замечательного юриста, государственного деятели и просто хорошего человека Михаила Барщевского с днем рожденья! Мы счастливы знакомству с Вами и всегда рады увидеть Вас на своих страницах!

Новых свершений, дорогой Михаил Юрьевич!