Китайская семья отсудила суррогатного ребёнка у России. Это первый успешный процесс, другим «родителям» повезло меньше

Аргументы Недели → Общество 13+

27 декабря 2020, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

Не секрет, что многие иностранные пары, не имеющие возможности зачать ребенка, обращаются к суррогатным матерям. Почему они выбирают Россию? Во-первых, закон это позволяет, а во-вторых, уровень жизни в стране такой, что женщины соглашаются «помочь» получить ребенка по вполне сходной цене. О чем не стесняясь говорят конторы, предлагающие суррогатных матерей, используя дешевизну услуг как аргумент для рекламы.

Но эпидемия коронавируса значительно подпортила ситуацию и в этом бизнесе. Ребенок для китайской пары Хуана Хунгуана и его жены Ши Юйтэн был выношен в России, но из-за закрытых границ будущие родители не смогли сразу забрать малыша из роддома. Поэтому он попал в Люберецкий дом ребёнка. Отец приехал за сыном, как только сняли ограничения, но младенца ему не отдали - нет гражданства КНР, рождён мальчик на нашей территории и опека решила, что в детском доме у него будут лучшие условия жизни, чем в иностранной семье.

Но Хунгуан решил не отступать и пошел в суд. Там проверили все документы: согласие суррогатной матери на беременность, отказ от ребенка, справка из клиники о беременности ЭКО, генетическая экспертиза были оформлены в полном соответствии с законом, и суд был вынужден отдать ребенка суррогатным родителям, сообщает Mash.

Пока это первый случай, когда китайской семье удалось отстоять свое право забрать младенца домой, а многие иностранцы так и не могут дождаться своих детей, например, вице-спикер парламента Филиппин Фредениль Эрнаес Кастро тоже судится за-за своих российских близнецов, но пока безрезультатно.