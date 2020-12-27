Посол США в России поблагодарил МИД РФ за предложение вакцинироваться, но отказался

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27 декабря 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Посол США в России Джон Салливан отказался прививаться российской вакциной от коронавируса.

В МИД РФ прочитали его сообщение о новогодних пожеланиях, в которых фигурировали хоккейная клюшка, вакцина от коронавируса и новые кроссовки.

В официальном сообщении по этому поводу говорится, что «посол Салливан благодарит МИД России за предложение о вакцине, однако не хочет отбирать дозу «Спутника V». В американской дипмиссии добавили, что если «МИД России утверждает, что имеет выходы на Деда Мороза, то лучшим подарком было бы немедленное освобождение незаконно задержанных американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида».

Ранее сообщалось, что в Москве автомобиль врезался в резиденцию американского посла в России.