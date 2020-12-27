Тем, кто получил медаль «за сохранение духовно-нравственных ценностей Кузбаса» пандемия не страшна, и Роспотребнадзор не указ
27 декабря 2020, 15:30[ «Аргументы Недели» ]
Тем, то получил медаль «за сохранение духовно-нравственных ценностей» пандемия не страшна, и Роспотребнадзор, видимо, не указ, а потому жена губернатора Кемеровской области Анна Цивилева и ее гости на мероприятие Совета по вопросам попечительства веселились в период пандемии без масок.
На фото и видео, опубликованных самой Цивилевой в Instagram, часть гостей, артисты и выступающие находятся в зале без масок, а на общей фотографии и вовсе никого в маске нет. Но жена губернатора в комментарии уверяет: маски сняли исключительно для фото.
Напомним, в канун прошлого Нового года муж-губернатор публично наградил Анну Цивилеву медалью «За служение Кузбассу» — за «сохранение духовно-нравственных ценностей». Интересно именно медаль защитит супругу чиновника от коронавируса, а заодно и от штрафов Роспотребнадзора, или ее статус первой леди региона?
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