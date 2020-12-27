ПФР спустя 16 лет нашел россиянку, которая считалась умершей

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27 декабря 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

молоток, фото: pixels.com

Жительница Орска, считавшаяся умершей в течение 16 лет, была найдена после обращения в Пенсионный фонд. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда города.

В источнике говорится, что женщина пропала в 2004 году. Ее отец через некоторое время обратился в суд с заявлением о признании ее в качестве безвестно отсутствующей. В результате вынесенного судом решения его несовершеннолетние внуки - трехлетний мальчик и шестимесячная девочка - могли получать выплаты по случаю потери кормильца. При этом в 2015 году пропавшую женщину и вовсе объявили умершей.

Отмечается, что в 2020 году от ее имени в ПФР поступило обращение за единовременной выплатой. Выяснилось, что женщина переехала в Башкирию, где завела новую семью. Кроме того, она отказалась возвращаться в Орск.

Однако присутствовавшие на заседании дети не стали возражать против отмены решения об объявлении женщины умершей и заявили, что не помнят, как выглядит их мать, поскольку видели ее последний раз в детстве.