Ресторану Balagan грозит штраф до 1 млн рублей за нарушение антикоронавирусных мер

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27 декабря 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Клубу-ресторану Balagan ресторатора Татьяны Беркович грозит штраф до 1 млн рублей за закрытую вечеринку после полуночи, нарушающую меры профилактики COVID-19. Об этом журналистам сообщил главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Сергей Михайлов.

"В ходе ежедневных рейдов ОАТИ и полиции было выявлено заведение Balagan, по адресу Столярный переулок, дом 3, корпус 16, в котором проходило закрытое мероприятие для своих. В данном заведении была выявлена работа после 23:00 и даже после полуночи. Также в заведении нарушался масочно-перчаточный режим и социальная дистанция. Администрация организации будет вызвана в инспекцию для составления административного протокола",- сказал он.

Сергей Михайлов отметил, за выявленные нарушения заведению, согласно части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, грозит штраф до 300 тыс. рублей или приостановлении деятельности на срок до 90 суток по решению суда, а в случае причинения гражданам вреда здоровья штраф будет достигать 1 млн рублей.