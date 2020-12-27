В Хабаровском крае активисты прошли по пути военных строителей 1933 года

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27 декабря 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края состоялось мероприятие, посвященное походу военных строителей 1933 года. По почти такому же пути прошли 26 декабря участники клуба «Беркут».

Десятки владельцев собак со своими питомцами отправились в поход по пути из Комсомольска в Хабаровск. Участники дошли только до Пивани, однако и это расстояние для первого раза достаточно неплохой результат, считают они.

Поход стартовал от памятника первостроителям Комсомольска-на-Амуре. Далее, по Амуру, собаководы добрались до противоположного берега, где находится село Пивань. После недолгого пребывания в пункте обогрева, колонна двинулась обратно. Таким образом, всего им удалось преодолеть порядка 4 км.

Среди участников были опытные походчики и новички.

В клубе «Беркут» признались, что такая акция может стать традиционной. Активисты мечтают отправиться из Комсомольска в краевую столицу на упряжках. Но ранее 2022-го такая экспедиция едва ли возможна, поскольку к походу нужно серьезно готовиться.