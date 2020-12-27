В Челябинской области устранили крупную коммунальную аварию

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27 декабря 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В Карталах из-за аварии в котельной оставались без тепла 7 тысяч человек.

Как сообщали в ГУ МЧС по Челябинской области, причиной аварии стал скачок электроэнергии, в результате которого произошел гидравлический удар в котельной.

Без тепла остались 7300 жителей из 106 многоквартирных домов, а также больница, шесть детских садов и две школы. Около полуночи удалось подключить два резервных котла, но утром стало известно о еще одном повреждении. Днем без тепла оставались 12 из 106 домов. Сейчас стало известно, что авария полностью устранена.