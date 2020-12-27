Очередная акция в поддержку Фургала в Хабаровске завершилась задержаниями

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27 декабря 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

169-я акция в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края прошла в региональной столице в субботу. По данным ОВД-Инфо, после митинга были задержаны два десятка демонстрантов. Тем временем, блогер-участник протестов потребовал от врио главы края извинений за клевету.

Активисты вышли на главную площадь города, несмотря на 18-градусный мороз. По-прежнему хабаровская администрация и горожане не могут сойтись во мнении о количестве участников очередной акции в поддержку Фургала. В мэрии насчитали всего 30 человек, тогда как очевидцы утверждают, что протестующих было порядка сотни. Напомним, что официальный цифры «фургаловских» акций с самого начала были существенно ниже, чем следовало из фото- и видеоподтверждений.

Тем временем, чиновники рапортуют о том, что в течение полугода (именно столько длятся регулярные протесты в Хабаровске) суды назначили активистам свыше 300 штрафов на сумму, превышающую 3,5 млн рублей.

Напомним, что участника одних из первых хабаровских акций протеста, блогер Алексей Романов подал в суд на врио губернатора региона Михаила Дегтрева. Он потребовал от временного главы края миллион рублей и извинение. По слвоаам Романова, Дегтярев назвал его «грузинским провокатором и проходимцем».

- В своем интервью 29 июня Сергею Шнурову врио губернатора Михаил Дегтярёв заявил об иностранных провокаторах и проходимцах на хабаровских митингах. Назвал даже конкретную страну – Грузию. Могла быть абстракция, но нет. В правительство края поступил запрос от Фонда возрождений русско-грузинских отношения с просьбой объяснить фразу Михаила Дегтярёва и на нее ответили, - сообщил Алексей Романов, добавив, что именно таким образом и появился документ от региональных чиновников о том, что он, Романов, проживавший в Грузии с 2016 года, освещал протестные акции в различных странах мира.

- Но я гражданин России, у меня нет никаких документов от других государств. Поэтому слова Михаила Дегтярёва являются ложью и порочат мою репутацию. А за клевету надо отвечать. Поэтому я составил иск, где прошу суд обязать Дегтярёва извиниться и опровергнуть те слова на том же канале на ту же аудиторию. Также за моральный ущерб требую один миллион рублей. Эти деньги планирую передать на оплату штрафов тех людей, которые принимали участие в акциях в поддержку избранного губернатора Сергея Фургала, - заявил Романов.