Чуть дешевле Дубая: путешествие из Хабаровска в Москву попало в «дорогой топ»

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27 декабря 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Согласно исследованию, проведённому сервисом планирования путешествие OneTrip, путешествие из Хабаровска в Москву и обратно на самолете стало вторым по дороговизне, уступив только перелету в Дубай.

Итак, улететь из столицы в Дубай и вернуться обратно стоит 216,8 тысячи рублей – это самый дорогостоящий перелет. За ним следует внутрироссийский перелет - из Хабаровска в Москву и обратно. Он обойдется пассажиру в 203 тысячи рублей. При этом такой же перелет из Владивостока (в Москву и обратно) будет стоить дешевле: 178,1 тысячи рублей.

Напомним, что в середине декабря открылась продажа льготных билетов из Хабаровска в Москву: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Минеральные воды, Симферополь, Южно-Сахалинск и Сочи. Воспользоваться субсидированными билетами можно будет с 1 января по 30 апреля 2021-го. Оператором выступила авиакомпания «Якутия». Согласно специальным тарифам, отправиться из экс-дальневосточной столицы в столицу федеральную со скидкой будет стоить 7 200 рублей на одного пассажира. Улететь в Екатеринбург будет стоить 6200 рублей, путешествие в Минеральные Воды обойдется в 7800 рублей в один конец, в Санкт-Петербург - 7300 рублей, в Сочи - 7500 рублей, полет в Симферополь до 30 апреля будет стоить 8000 рублей, а в дальневосточный Южно-Сахалинск - 1000 руб.

Такие расценки действуют для молодежи в возрасте до 22 лет включительно, для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60-ти, инвалидов I группы любого возраста и сопровождающих их лиц, инвалидов детства II и III групп, сопровождающих детей-инвалидов, членов многодетных семей.