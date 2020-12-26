Латвия: детям в подарок предложили книгу про геев

Аргументы Недели → Общество 13+

26 декабря 2020, 21:39 [ «Аргументы Недели. Балтия» ]

Фото: соцсети

Латвийские СМИ в шоке! На прилавках книжных магазинов страны появилась детская литература про… двух отцов и двух матерей, воспитывающих детей в однополых семьях. Это нормально?

Латвийский публицист Сандис Точс разразился гневной речью:

«Можем ли мы одновременно быть в ЕС и не видеть этого всего? Способны ли мы построить ЕС без этих ценностей? Я убежден, что большинство жителей ЕС таких ценностей не желают. Только кто у них будет спрашивать? Это политика, навязанная мировой элитой. Не помогайте бородатым дядям-гомосексуалистам из мировой элиты реализовать их глобальный проект дегуманизации».

Действительно, в Латвии уже вышли книги о равноправии полов. Их пока только две: «День, когда Карлис был Карлиной» и «День, когда Рута была Рихардом».

Интересно, что эти книги были выпущены как пособия для дошкольных учебных заведений. По мнению авторов, данные книги помогут детям сформировать мнение о равноправии полов.

Это нормально? Демократия в действии…