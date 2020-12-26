Латвия: детям в подарок предложили книгу про геев

Латвийские СМИ в шоке! На прилавках книжных магазинов страны появилась детская литература про… двух отцов и двух матерей, воспитывающих детей в однополых семьях. Это нормально?
Латвийский публицист Сандис Точс разразился гневной речью:
«Можем ли мы одновременно быть в ЕС и не видеть этого всего? Способны ли мы построить ЕС без этих ценностей? Я убежден, что большинство жителей ЕС таких ценностей не желают. Только кто у них будет спрашивать? Это политика, навязанная мировой элитой. Не помогайте бородатым дядям-гомосексуалистам из мировой элиты реализовать их глобальный проект дегуманизации».
Действительно, в Латвии уже вышли книги о равноправии полов. Их пока только две: «День, когда Карлис был Карлиной» и «День, когда Рута была Рихардом».
Интересно, что эти книги были выпущены как пособия для дошкольных учебных заведений. По мнению авторов, данные книги помогут детям сформировать мнение о равноправии полов.
Это нормально? Демократия в действии…