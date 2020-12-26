В Латвию доставили первые вакцины от Covid-19

26 декабря 2020, 21:13[ «Аргументы Недели. Балтия» ]
Первые вакцины от коронавируса сегодня, 26 декабря, доставили в Латвию. Об этом сообщила министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле. Вакцину в Латвию доставили в специальных ящиках, которые сохраняют определенную температуру при поддержки сухого льда.
«В этих ящиках – спасенные жизни, будущее Рождество с друзьями, очные хоровые репетиции, путешествия, снова нормальная работа для медиков. В этих ящиках – научный прорыв, труд многих людей. Вакцина здесь!!!», - написала г-жа Винькеле в социальных сетях.
28 декабря медицинский персонал латвийских больниц, работающих с инфицированными пациентами, а также сотрудники Службы неотложной медицинской помощи получат свои первые вакцины.
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