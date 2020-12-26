Новый год за решеткой. Двух адвокатов, один из которых крымский депутат, поймали в Самаре с килограммом амфетамина
26 декабря 2020, 21:15[ «Аргументы Недели» ]
Двух адвокатов, один из которых депутат и члена Армянского городского совета Республики Крым поймали в Самаре с килограммом амфетамина. По версии следствия, подозреваемые купили наркотики для того, чтобы в дальнейшем их продать.
Но навариться на незаконном бизнесе парламентарию не удалось, машину остановили самарские полицейские, которые и нашли запрещенные вещества. Теперь против двух членов адвокатской палаты Республики Крым возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере.
По данным пресс-службы следственного комитета России, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство следователя о заключении подозреваемых под стражу. Судя по всему, Новый год у чиновников пройдет за решеткой и деда Мороза со Снегурочкой им ждать совсем не придется.
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