Алексей Текслер обозначил основные проблемы Карабаша

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26 декабря 2020, 19:20 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Губернатор Челябинской области подвел итоги рабочего визита в Карабашский городской округ.

Визит Алексея Текслера начался с рабочей встречи с главой городского округа Юрием Будановым. Они обсудили злободневные вопросы: тарифы ЖКХ, борьбу с коронавирусом, ремонт дорог, благоустройство общественных пространств. Алексей Текслер подчеркнул, что, общаясь с жителями, понял, что основная проблемная точка территории – нехватка врачей. По словам Юрия Буданова, в этом году по программе «Земский фельдшер» и «Земский доктор» в Карабаш удалось привлечь двух фельдшеров и троих врачей.

Еще одна животрепещущая тема – высокие тарифы на услуги ЖКХ. Этот вопрос Алексей Текслер обсудил не только с главой городского округа, но и с местным активистом Владимиром Геращенко. Как сообщает «Губерния», пенсионер не раз обращался к губернатору по разным вопросам. Эта была незапланированная встреча, своеобразный «разворот Текслера». По поручению главы региона, проблема решена.

«С первого января будет снижение тарифов для жителей на 8,2%. Также поставил задачу оптимизировать вопрос с теплоснабжением в городе, чтобы снизить тариф и довести его до среднерегионального уровня», – пояснил губернатор.

Также в Карабаше Алексей Текслер посетил ряд городских значимых объектов: памятник герою Советского союза А.К. Сугоняеву, строительную площадку пятиэтажного дома для расселения ветхо-аварийного жилья, детский сад, в котором проводят капитальный ремонт.

Глава региона оценил результаты преображения центральной площади Карабаша и «Аллеи ветеранов». С этим проектом в 2019 году Карабаш стал победителем Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды и получил грант из федерального бюджета в размере 60 миллионов рублей. «Аллея ветеранов» – единственный сквер в плотно населенном центре города. Над ним работали профессиональные архитекторы «Проектной группы 8» (г. Казань) и бюро «Парк» (г. Москва) при активном участии местных жителей.

«Авторы проекта реализовали очень интересную, даже уникальную идею: все пространство наполнили историями из жизни муниципалитета. Среди героев и простые горожане. Один в свое время собственноручно вымостил дорогу камнями, другой - девятилетняя девочка - добилась высоких успехов в футболе и попала в челябинскую команду», – рассказал корреспондент «Южноуральской панорамы».

Разработку проекта благоустройства центральной площади помогла разработать РМК, на всероссийском конкурсе заявка вошла в число лучших, но не прошла в финал. Тогда проект решило профинансировать правительство Челябинской области.

«Мы действуем сообща, и видны изменения. Регион помог вложиться в городскую среду: Аллея ветеранов, Центральная площадь. Комбинат в своей части помог реализовать много больших и значимых проектов», – сообщил по итогам поездки Алексей Текслер.