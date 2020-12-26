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Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк заразился коронавирусом

, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]

Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк заразился коронавирусом
Юрий Гоцанюк, фото: rk.gov.ru/

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил, что у него оказался положительный результат теста на коронавирус. По словам Гоцанюка, он самоизолировался.

"Тест на коронавирус, который я регулярно делаю, дал положительный результат. В соответствии с рекомендациями врачей, нахожусь на самоизоляции до полного выздоровления. Также принял решение в этот период уйти в отпуск", - написал глава правительства Крыма на своей странице в Facebook.

54-летний Гоцанюк отметил, что продолжает работать дистанционно, находится на связи с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

ИЧ

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