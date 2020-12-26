Сотрудникам полиции пришлось выламывать дверь работавшего после полуночи ресторана

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26 декабря 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сотрудники ОАТИ совместно с сотрудниками полиции провели обследование ресторана Choice Moscow с применением спецсредств в связи с работой заведения после 23:00. Об этом журналистам сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Ян Поповский.

"Сотрудниками ОАТИ совместно с сотрудниками полиции проведено обследование заведения Choice Moscow по адресу Лужнецкая наб., 2/4 строение 27, в котором на момент обследования , в 0:55 продолжалось обслуживание посетителей, подавалась еда и алкогольные напитки. Кроме того, в клубе осуществлялось курение кальянов и сигарет.

Сотрудниками заведения создавались всяческие препятствия для проведения обследования. Так была заблокирована дверь, которая была вскрыта полицией в ходе операции полиции при помощи спецсредств. Таким образом, был нарушен указ мэра Москвы №68 о приостановлении представлении услуг общественного питания гражданам с 23:00 до 6:00",- сказал он.

Ян Поповский отметил, что в отношении данной организации будут применены меры административного воздействия, а также направлено письмо в Роспотребнадзор о необходимости его закрытия. За соответсвующие нарушения администрации заведения, согласно части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, грозит штраф до 300 тыс. рублей или приостановлении деятельности на срок до 90 суток по решению суда, а в случае причинения гражданам вреда здоровья штраф будет достигать до 1 млн рублей.